Сергей Меликов прокомментировал отчёт о работе правительства за прошлый год

Глава Дагестана Сергей Меликов прокомментировал выступление Председателя Правительства республики Абдулмуслима Абдулмуслимова на очередной сессии Народного Собрания РД. Напомним, сегодня, 28 февраля, премьер-министр региона отчитался перед парламентариями о работе правительства за минувший год.

«Отчёт получился очень подробный. Я бы даже сказал, что прежде таких отчётов о работе правительства, в котором детально отражены все направления социально-экономического развития Дагестана, мало кто из нас слышал. Это говорит о том, что Абдулмуслим Мухудинович лично вник во все вопросы, которые решает сегодня правительство. Были обозначены позиции, на которых находится республика по тем или иным направлениям», – сказал Сергей Меликов.

Глава республики поблагодарил премьер-министра, всех членов правительства, руководителей органов исполнительной власти и парламентариев за проведенную в минувшем году работу.

Вместе с тем Сергей Меликов подчеркнул, что проблемы, несмотря на принимаемые меры, по-прежнему остаются, и для их решения необходима консолидация усилий всех ветвей власти.

«Людям, которым три раза в день отключают свет, или тем, чьи дети ездят в соседние школы по плохим дорогам, абсолютно всё равно, какие параметры этого отчета будут или не будут нами приняты. В органах власти не должно быть разобщения. Прежде всего, в реализации тех программ, которые сегодня нужны дагестанцам, в реализации нашего главного программного документа – Стратегии экономического развития Дагестана до 2025 и 2030 годов. В 2025 году мы с вами должны отчитаться перед каждым гражданином о ее выполнении», – подчеркнул глава региона.

Сергей Меликов призвал коллег к честной и открытой работе, в том числе по такому актуальному вопросу, как земельно-имущественные отношения.

«Два года назад я обозначил эту важнейшую для региона проблему в Совете Федерации. Нередко из-за нее тормозится строительство социальных объектов. Давайте подходить ко всему принципиально. Время идет, а проблемы остаются», – обратился к органам всех ветвей власти глава Дагестана.

Открытыми, напомнил Сергей Меликов, остаются вопросы, связанные с энергоснабжением. «Да, не всё напрямую зависит от нас. Финансировать проведение ремонтных работ в энергосетевом хозяйстве мы не можем. Иначе это будет нецелевое расходование денежных средств регионального бюджета. Однако проконтролировать, как средства доводятся до исполнителей, как они реализуются – это наша с вами прямая обязанность, в том числе депутатов. Вы, представители своих муниципалитетов, не должны оставаться в стороне», – сказал он, отметив важность депутатского контроля на местах и межпарламентского взаимодействия.

Касаясь проблем в сфере ЖКХ и строительства, Сергей Меликов констатировал, что решить их в короткие сроки невозможно даже самыми героическими усилиями.По словам Сергея Меликова, за предыдущие два года правительством проделана большая работа, проведена глубочайшая аналитика всех происходящих в регионе процессов, что дало возможность в 2022 году спланировать такой бюджет, который позволил работать по двум направлениям. Одна часть бюджетных средств шла на решение вопросов, копившихся годами, в том числе в части реализации госпрограмм, незавершённого строительства. Другая – была направлена на обеспечение позитивной динамики.

Глава региона предложил коллегам взять отчёт правительства за основу дальнейшего взаимодействия, заметив, что это сложнейший процесс в управлении любого уровня и выстроить его можно только на компромиссах.