Сергей Меликов прокомментировал ключевые позиции Послания Президента РФ

По завершении церемонии руководитель республики в беседе с журналистами прокомментировал основные тезисы Послания главы государства.

«В этом году мы Послание ждали особенно долго, так как оно было передано из-за пандемии. Конечно, все мы ждали, что же в нем будет после такого тяжело пережитого нами года. Готовились к тому, что нас сегодня мобилизуют, чтобы в этих непростых условиях продолжить решать задачи, стоящие перед регионами. Получилось наоборот. Сегодня мы услышали о преференциях, которые вселяют уверенность в успехе всех происходящих начинаний, по крайней мере, в Дагестане. Особенно близка первая часть Послания, где говорилось о развитии социальной сферы. Не секрет, что мною во главу угла ставится социальное развитие в регионе, люди его заслуживают. В силу определенных обстоятельств нужного темпа и роста у нас сегодня не происходит. И те посылы, которые Владимир Владимирович озвучил, во многом дают надежду на то, что эти преобразования у нас произойдут. Не просто надежду, а уверенность. Потому что, по сути, это поддержка всех наших начинаний, причем не только моральная, но и материальная», – отметил Меликов.

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