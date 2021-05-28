Политика

Сергей Меликов продолжает знакомиться с работой муниципалитетов на Севере Дагестана

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Врио Главы Дагестана продолжает свое знакомство с муниципалитетами северной части республики. Так, 28 мая он посетил Бабаюртовский район и проинспектировал соцобъекты, находящиеся в процессе строительства. В частности, он побывал на месте строительства детского сада, здание которого начали возводить еще с 80-х годов, и школу, которая строится также долго — с 1984 года — и должна быть сдана в текущем году.

Также Сергей Меликов побывал на стройплощадке Дома культуры села Бабаюрт, который начат в 1984 году, в 2014 году заморожен, но на данный момент строительство возобновлено и объект планируется сдать в 2023 году.

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