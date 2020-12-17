Сергей Меликов продлил режим самоизоляции для граждан группы риска

Врио Главы Дагестана пописал указ, продлевающий режим самоизоляции с 18 по 31 декабря. Действие указа распространяется на граждан старше 65 лет и на тех, кто страдает хроническими легочными, сердечными и эндокринными заболеваниями.

Такие меры призваны защитить дагестанцев, входящих в группу риска, и уменьшить смертность среди взрослого поколения.

Работающим лицам оформляется больничный. С этой целью работодателями формируются списки граждан, относящихся к указанной категории, и направляются в ФСС. Больничный не оформляется, если установлена дистанционная форма осуществления рабочих обязанностей.