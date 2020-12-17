Общество

Сергей Меликов продлил режим самоизоляции для граждан группы риска

Оставить комментарий

Врио Главы Дагестана пописал указ, продлевающий режим самоизоляции с 18 по 31 декабря. Действие указа распространяется на граждан старше 65 лет и на тех, кто страдает хроническими легочными, сердечными и эндокринными заболеваниями.

Такие меры призваны защитить дагестанцев, входящих в группу риска, и уменьшить смертность среди взрослого поколения.

Работающим лицам оформляется больничный. С этой целью работодателями формируются списки граждан, относящихся к указанной категории, и направляются в ФСС. Больничный не оформляется, если установлена дистанционная форма осуществления рабочих обязанностей.

Также читают:

В дома дербентцев пришел Газпром
Асель Рашидова стала победителем Всероссийского ко...
Состоялась презентация портала «Мой Дагестан»
Пенсионеры Дагестана осваивают новые профессии

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *