Сергей Меликов призвал уделить внимание каждому из 48 ветеранов

На совещании под руководством Главы РД Сергея Меликова обсудили подготовку ко Дню Победы. О подготовке к мероприятию рассказал зампредседателя Правительства РД Муслим Телякавов. Он сообщил о планах посадить девятьсот тысяч деревьев в память о погибших на войне в рамках акции «Сад памяти», а также прошедших патриотических акциях «Диктант Победы» и «Вахта Памяти». Кроме того, акция «Георгиевская ленточка» будет проведена с 28 апреля по 9 мая. По словам докладчика, «Бессмертный полк» будет шествовать 24 июня.

Одно из ключевых событий праздника – военный парад – пройдет в Каспийске. Утром 9 мая возложат цветы к Вечному огню и на Воинском кладбище. Вечер праздничного дня будет украшен театрализованным представлением в Даггосфилармонии и праздничным концертом на площади им. Ленина. После концерта будет салют. Телякавов отметил, что все ветераны получат поздравления от главы государства и денежные выплаты.

Глава Дагестана призвал всех собравшихся активно участвовать в реализации запланированных мероприятий. Он сообщил, что в республике всего сорок восемь ветеранов, каждому из которых надо уделить внимание. Меликов акцентировал внимание и на безопасности участников и зрителей военного парада, который начнется в 10 часов с привлечением почти 1400 человек личного состава и 25 единиц техники. Руководитель республики дал поручение продумать трансляцию парада для тех, кто не сможет на него прийти.