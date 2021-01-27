Сергей Меликов призвал не слушать дискредитирующих программу вакцинации «вредоносных информаторов»

«Коренной перелом в борьбе с пандемией может обеспечить вакцинация», — заявил Сергей Меликов на заседании оперативного штаба.
В республике проходит прививочная кампания. Получить прививку могут все желающие, не только из группы риска.
В республике работает 54 прививочных пункта. Еще 6 откроют в ближайшее время.
Глава региона отметил, что темпы вакцинации в республике слабые и призвал людей не пренебрегать прививкой.
В этой связи он отметил значимость разъяснительной работы, чтобы о возможностях прививки узнали все.
На вопросы граждан о вакцинации должны отвечать операторы колл-центров.
Меликов призвал не слушать «вредоносных информаторов», которые дискредитируют программу вакцинации.