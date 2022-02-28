Сергей Меликов призвал не доверяться недостоверной информации по ситуации в Украине

Сергей Алимович вновь обратился к дагестанцам с просьбой тщательно фильтровать поступающую информацию из-за большого количества фейковых публикаций в сети: «Провокаторы пользуются самыми грязными приёмами… пытаются манипулировать чувствами матерей,… выдают за реальные факты старые видеозаписи и фотографии, а то и … скриншоты из компьютерных игр».

Он попросил граждан не поддаваться провокациям, выразил надежду на скорое успешное выполнение поставленной задачи и возвращение военнослужащих на Родину.