Сергей Меликов призвал дагестанцев сохранять спокойствие и выдержку

Глава Дагестана Сергей Меликов обратился к дагестанцам в связи с началом военной операции в Донбассе.

«Дорогие дагестанцы! Сегодня наш Президент Владимир Владимирович Путин объявил о начале специальной военной операции в Донбассе.

Считаю это решение главы государства выверенным и обоснованным. Оно, в первую очередь, продиктовано тревожной обстановкой у нашего порога.

И, конечно, мы не можем равнодушно смотреть на издевательства и многолетний геноцид жителей ДНР и ЛНР со стороны марионеточного киевского режима! Люди хотят мирного будущего для себя, своих детей, и без поддержки России им не справиться.

В наши планы не входит ущемление интересов Украины и украинского народа в целом, но мы хотим чувствовать себя в безопасности. Однако все попытки мирно решать назревающие конфликты, к сожалению, безуспешны.

Как справедливо заметил глава государства, ждать и наблюдать мы больше не можем. И я уверен, Россия выполнит свою миссию по поддержанию мира в братском государстве. У нас есть необходимое вооружение и, главное – настоящие патриоты, готовые мужественно исполнять свой долг по защите нашего общего дома.

Дорогие друзья! Ситуация находится под контролем, все республиканские органы власти продолжают работать в штатном режиме, синхронизируя запланированные мероприятия с федеральным уровнем власти. Хочу призвать и вас сохранять спокойствие и выдержку», — говорится в тексте обращения.