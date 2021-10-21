Сергей Меликов признал бюджет 2021 года эффективным

Сергей Меликов принял участие в расширенном заседании Правительства республики. Обсуждали исполнение бюджета за 9 месяцев этого года. Говорили также о действии поправок в Закон РД «О республиканском бюджете Республики Дагестан на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов», а также проект закона «О республиканском бюджете Республики Дагестан на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов».

Глава республики отметил, что основное внимание при формировании бюджета необходимо уделить повышению качества жизни дагестанцев. Меликов подчеркнул, что закон о бюджете – основной финансовый документ, содержание которого характеризует направленность политического курса региона, Сергей Меликов нацелил на коллегиальную работу над ним: в нее должны быть включены как органы исполнительной, так и законодательной власти.

В целом, руководитель субъекта признал бюджет на 2021 год эффективным. Глава региона отметил и допущенные в ходе его реализации недостатки, которые нужно корректировать. Они касаются исполнения в министерствах бюджетных обязательств.