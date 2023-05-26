Сергей Меликов приветствовал участников форума «Каспий-2023. Открытый диалог о цифре»

Сегодня, 26 мая, руководитель субъекта Сергей Меликов принял участие в пленарном заседании Межрегионального форума организаторов здравоохранения «Каспий-2023. Открытый диалог о цифре» в городе Каспийске.

Цифровизация системы здравоохранения является приоритетным направлением на федеральном и региональном уровнях и непосредственно связана с улучшением качества оказания медицинской помощи населению. Внедрение информационных технологий в сфере здравоохранения в Дагестане проводится в рамках федерального проекта «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе Единой государственной информационной системы здравоохранения» национального проекта «Здравоохранение» в период 2019-2024 годы.

В начале 2022 года Дагестан занимал 69-е место в рейтинге развития цифровой зрелости субъектов РФ в сфере здравоохранения, а по итогам 9 месяцев 2022 года поднялся на 56 позиций и занял 13-е место, войдя в ТОП-15 лучших регионов.

На сегодняшний день в рамках создания Единого цифрового контура в сфере здравоохранения в республике функционирует Региональный фрагмент Единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения РД, к которой подключены 129 медицинских организаций, подведомственных Минздраву РД, в составе которых 662 территориальных подразделения и 986 фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов.

По результатам проведенной работы Дагестан был предложен как площадка для проведения форума, посвященного цифровизации здравоохранения. В форуме принимают участие представители региональных органов управления здравоохранения, эксперты отрасли, руководители медицинских организаций, практикующие врачи.

Приветствуя участников мероприятия, руководитель региона отметил, что форум – хорошая возможность обсудить перспективы развития отрасли и то, как создать стимулы для ее дальнейшего роста.

«Сегодня мы можем обсудить различные аспекты цифровизации здравоохранения, включая использование телемедицинских технологий, искусственного интеллекта и других инновационных решений. Очень важно, что новые технологии делают наше здравоохранение более доступным и удобным для людей. А это экономия времени, возможность записаться на прием через портал госуслуг, региональный портал, другие сервисы. Для врачей – простой и удобный доступ к необходимой информации в целях оказания своевременной медицинской помощи без бумажной рутины, что является современным, пациенто-ориентированным способом коммуникации», – сказал глава республики.

Он проинформировал, что, несмотря на некоторые проблемы, Дагестан смог достичь положительной динамики в реализации федерального проекта по созданию единого цифрового контура. «Конечно, есть определенные проблемы в сфере внедрения новых технологий. Это связано со многими факторами, в числе которых высокие демографические показатели, труднодоступные ландшафты, технологические причины, а где-то и организационные. Но несмотря на все сложности, отрадно, что по итогам работы за прошлый год Дагестан занял лидирующие позиции по многим показателям Федерального проекта, войдя в топ-15 лучших регионов», – добавил глава субъекта.

Сергей Меликов наградил отличившихся работников здравоохранения. Государственные награды из рук главы региона получили представители Республиканского медицинского информационно-аналитического центра и работники районных больниц.

Заместитель министра здравоохранения РФ Павел Пугачёв рассказал присутствующим о важности цифровизации системы здравоохранения и представил текущие показатели в стране по реализации федерального проекта по созданию единого цифрового контура.

«Гостеприимный и красочный Дагестан был выбран площадкой проведения форума благодаря передовому опыту в цифровизации здравоохранения, которым готов делиться с другими субъектами. Сергей Алимович подчеркнул важное – ни одна сфера сегодня не обходится без внедрения цифровых технологий, и для здравоохранения это наиболее актуально, потому что ни один гражданин нашей страны не может обойти стороной сферу здравоохранения, от него зависит качество жизни нашего населения», – сказал выступающий.

В ходе рабочей встречи Сергея Меликова и Павла Пугачёва были обсуждены актуальные для региона вопросы в сфере здравоохранения.

Согласно программе, участников форума ждут сессии, где будут изучены требования к внедрению искусственного интеллекта в здравоохранение, развитие цифрового здравоохранения в Дагестане, опыт внедрения телемедицинских технологий и скрининга в отдаленных регионах России, информационная безопасность в сфере здравоохранения и многое другое.