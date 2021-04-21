Вакцинация, Политика

Сергей Меликов присутствовал в «Манеже», где Президент озвучил Послание Федеральному Собранию

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Сегодня Президент РФ озвучил ежегодное Послание Федеральному Собранию. Выступление прошло в Центральном выставочном зале «Манеж», где присутствовал врио Главы Дагестана Сергей Меликов.

Напомним, что Послание имело социальную направленность, затрагивало вопросы защиты страны, говорило о поддержке бизнеса, а также об эпидемиологической ситуации.

В плане поддержки семьи выбраны меры материальной помощи — разовой и ежемесячной, в зависимости от условий и категорий граждан.

Однако Президент подчеркнул, что эпидемиологическая ситуация остаётся тревожной, почему населению стоит защитить себя вакцинацией.

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