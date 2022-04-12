Сергей Меликов принял участие в заседании Совета при полномочном представителе Президента РФ в СКФО

В Пятигорске состоялось заседание Совета при полномочном представителе Президента Российской Федерации в Северо-Кавказском федеральном округе. В заседании принял участие Глава Дагестана Сергей Меликов.

Юрий Чайка подчеркнул важность выполнения задач, лежащих в основе решения Президента Владимира Путина о проведении специальной военной операции. По его словам, сегодняшние события в том числе связаны с защитой самой России от тех, кто взял Украину в заложники и пытается использовать ее против нашей страны и ее народа.

«Необходимо отметить, что с момента начала проведения специальной военной операции активизировалась деятельность деструктивных элементов, масштабно проводящих негативную информационную кампанию в целях повышения уровня социальной напряженности, обострения межнациональных противоречий и провоцирования протестных проявлений, в том числе путем массовой рассылки заведомо ложных сообщений о якобы готовящихся террористических актах.

С 24 февраля по 11 апреля органы власти получили больше 100 сообщений о якобы готовящихся террористических актах, в ходе проверки которых обследовано около полутысячи объектов.

По 62 фактам заведомо ложных сообщений об акте терроризма возбуждены уголовные дела», — подчеркнул представитель Главы государства.

В этой связи была отмечена необходимость реализовать комплекс мероприятий, направленных на противодействие распространению ложной информации.

Отдельно Юрий Чайка остановился на деятельности некоммерческих организаций, получающих финансирование из-за рубежа. Он сообщил, что по данным Межрегионального управления Росфинмониторинга по Северо-Кавказскому федеральному округу, в регионе расположено 88 некоммерческих организаций, получивших в истекшем году из-за рубежа около 300 миллионов рублей. Полпред подчеркнул, что должна быть проведена тщательная проверка деятельности обозначенных организаций, в то числе на предмет проведения ими деструктивных мероприятий в привязке к проводимой специальной военной операции.