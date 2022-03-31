Сергей Меликов принял участие в заседании президиума Правительственной комиссии по региональному развитию

Сегодня Сергей Меликов в режиме ВКС принял участие в заседании президиума Правительственной комиссии по региональному развитию, проходившем под руководством вице-премьера России Марата Хуснуллина.

В частности на заседании был затронут вопрос стабилизации строительной отрасли. Ключевым направлением в сфере названо бесперебойное плановое финансирование строительства и наращивание жилищного строительства, для поддержки которого разрабатываются ипотечные программы.

Участники заседания также рассмотрели и одобрили региональные заявки на финансирование в рамках программы «Инфраструктурное меню».