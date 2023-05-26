Общество

Сергей Меликов принял участие в закладке сада памяти моряков Каспийской флотилии, погибших в ходе войн и вооруженных конфликтов

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«Это символ нашей признательности и восхищения профессией военного моряка, которая в нашей стране во все времена была в почете.

Как сказал великий адмирал Павел Степанович Нахимов: «У моряка нет трудного или легкого пути, есть только один – славный».

Сегодня моряки под легендарным Андреевским флагом сражаются с неонацистским режимом. Мы по праву можем гордиться отвагой и героизмом воинов-моряков. В критический момент они прикрыли собой мирных жителей, защищая Отечество.

Спасибо вам, родным и близким ушедших товарищей, за ваше мужество и терпение, умение жить вопреки ударам судьбы!», — сказал глава Дагестана Сергей Меликов.

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