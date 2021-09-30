Сергей Меликов принял участие в церемонии закрытия форума «Каспий-2021»

Сергей Меликов встретился с участниками Международного молодежного форума «Каспий-2021

Глава республики осмотрел развёрнутые площадки Дагестанского поискового отряда «Кавказ», ТОКСа, РДШ, Волонтеров Победы, Росгвардии, волонтеров-медиков, антинаркотических движений, Музея боевой славы, Юнармии. Затем руководитель региона принял участие в церемонии закрытия форума.

«Проведение подобного форума, в котором участвуют делегации из разных регионов страны и зарубежья – важное событие для всех нас. Для Дагестана почетно, что подобное мероприятие мы проводим на территории республики. «Каспий» становится традиционным символом молодости, образованности и успешности и, безусловно, делает честь их наставникам. Очень здорово, что есть такие площадки, на которых молодежь может не только встречаться, приобретать новых друзей и единомышленников, но и обсуждать проблемы и планы, получать поддержку своим инициативам и тем самым оказывать большую помощь органам исполнительной власти», – сказал Сергей Меликов.

Глава Дагестана подчеркнул важность форума для укрепления дружбы и поддержки талантливой молодёжи.