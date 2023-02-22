Сергей Меликов принял участие в церемонии оглашения Послания Президента России Федеральному Собранию

Глава Дагестана Сергей Меликов принял участие в ежегодной церемонии оглашения Послания Президента России Федеральному Собранию.

В этом году глава государства обратился к палатам парламента уже в 18-й раз. Владимир Путин уделил внимание развитию России в условиях кардинальных изменений в мире. В частности, речь шла о социальной поддержке граждан, в том числе участников спецоперации и их семей, молодежной политике и образовании, развитии промышленного потенциала и обороноспособности страны.

Начав послание со слов о спецоперации, Владимир Путин поблагодарил российский народ за мужество и решимость. Отдельно глава государства выразил признательность всем солдатам, добровольцам, тем, кто сражается за нашу страну.

Владимир Путин предложил создать специальный государственный фонд помощи семьям погибших бойцов и ветеранов СВО.

Дагестан находится в лидерах среди регионов России по оказанию гуманитарной помощи военнослужащим. На сегодняшний день жители республики отправили на фронт более 5 тысяч тонн груза.

Президент России обратил внимание и на инфраструктуру регионов – она получит мощный импульс в этом году. Речь идёт о развитии важных для Дагестана вопросов – газификации и поддержке промышленности. Так, программа бесплатной догазификации будет продолжена, а промышленные предприятия смогут воспользоваться новыми мерами поддержки.

Уже сейчас запущен инструмент промышленной ипотеки. Льготный кредит можно взять не только на покупку производственных площадей, но и на их строительство и модернизацию.

Помимо прочего, президент России заявил о необходимости развивать коридор «Север-Юг». Планируется, что Махачкалинский морской торговый порт станет крупным хабом транспортной системы, которая проходит через Дагестан и связывает Россию с Ираном, Индией, Китаем и другими странами. Порт уже начал перевалку контейнерных грузов из других стран.