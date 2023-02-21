Сергей Меликов принял участие в церемонии оглашения послания Федеральному собранию

«За этим событием следил весь мир. Почти за 2 часа Владимир Владимирович ответил практически на все вопросы, которые волнуют людей, – это и меры поддержки, и развитие экономики, и повышение уровня жизни россиян.

Ожидаемо, большое внимание уделялось теме спецоперации и развития новых территорий страны. Акценты расставлены очень чётко. Россия начала спецоперацию для защиты безопасности нашей страны и жителей Донбасса, и сегодня государство готово взять на себя ответственность за новые регионы.

Одно из предложений президента – создание специального государственного фонда помощи военнослужащим и их семьям, а за каждой семьёй погибшего бойца или ветерана должен быть закреплён персональный социальный работник. В Дагестане почти год назад начал работу социальный фонд «Все вместе», который адресно оказывает поддержку родным ребят, отдавших свои жизни за Родину. И сегодня мы видим эффективность этого фонда – каждая семья, которой положены выплаты, их получила.

Я дал себе слово, что лично увижусь с родственниками каждого погибшего военнослужащего. Фронт, как отметил президент, сейчас проходит через сердца миллионов людей. По объемам гуманитарной помощи наша республика остаётся в числе лидеров по стране – уже направлено свыше 5 тысяч тонн! Очень приятно, что в своём выступлении наш президент так много внимания уделил этой работе, которая в Дагестане уже проводится.

Продолжают действовать и меры поддержки бизнеса в условиях внешнего давления. Несмотря на все прогнозы наших недругов, российский бизнес доказал свою состоятельность и выстоял в условиях санкций. В Дагестане мы приняли пакет дополнительных мер для поддержки бизнеса, в том числе налоговые послабления. Ровно об этом сегодня говорил и президент – добросовестный предприниматель должен получать от нас поддержку. Нацеливаю на такую работу руководителей региональных органов власти – бизнес не должен страдать от псевдопроверок и всяких бюрократических проволочек.

Много Владимир Владимирович говорил и о развитии образования. Нам очень близок его тезис о необходимости подготовки специалистов рабочих профессий. Для того, чтобы наши планы по развитию сельского хозяйства, туризма, других отраслей воплотились в жизнь, нам нужны специалисты среднего звена.

Другое важное решение, который озвучил глава государства, – регионы досрочно получат деньги, которые зарезервированы в бюджете на 2024 год для реализации нацпроектов. Их можно будет направить на повышение качества медицинской помощи и строительство новых школ. Эта работа в Дагестане проводится активно. Мы в числе лидеров по стране по количеству отремонтированных школ, строятся новые образовательные организации. Сбавлять темпы не планируем.

Наша республика будет претендовать и на получение инфраструктурного кредита для модернизации систем водоотведения Махачкалы. А к 2024 году рассчитываем, что у нас уже будет налажена система обращения с отходами в рамках замкнутого цикла.

Ещё один важный пункт – вопросы газификации и обеспечения электроснабжением. Ещё раз хочу извиниться перед дагестанцами за те неудобства, которые им приходится терпеть. Но мы на самом деле прикладываем все усилия, чтобы решить все эти наболевшие вопросы.

Дагестан готов ещё более активно работать по всем направлениям, которые обозначил сегодня глава государства. Как справедливо заметил президент, Россия ответит на любые вызовы, потому что все мы – одна страна, один большой народ. Правда за нами», — написал глава республики.