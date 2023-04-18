Сергей Меликов принял участие в торжественной церемонии открытия центра вратарского искусства имени Льва Ивановича Яшина

Эта школа — первая в республике. Дагестанская молодежь получила возможность обучаться тонкостям вратарского искусства в специализированной школе. Детей будут тренировать именитые спортсмены, знаменитые вратари будут проводить для ребят мастер-классы.

Лев Иванович Яшин — олимпийский чемпион 1956 года, чемпион Европы 1960 года, бронзовый призер чемпионата мира 1966 года, единственный вратарь в истории, получивший «Золотой мяч». Включён в список величайших футболистов XX века, признан лучшим вратарем в истории по версии France Football.