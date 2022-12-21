Сергей Меликов принял участие в стратегической сессии по теме повышения инвестиционной привлекательности регионов Северного Кавказа

Александр Новак провел стратегическую сессию по вопросу повышения инвестиционной привлекательности регионов Северного Кавказа. В работе сессии принял участие и Сергей Меликов. Глава Республики Дагестан рассказал о том, какая работа проводится в регионе для привлечения инвестиций и создания комфортных условий для наших инвесторов.

«В 2022 году у нас запущено пять инвестпроектов с суммарным объемом инвестиций около 4 млрд рублей. Вдобавок к имеющимся мерам поддержки, принимаем новые на региональном уровне», — сказал Меликов.

Кроме того, Глава Республики Дагестан отметил, что в текущем году Дагестан стал одним из лидеров в СКФО по росту индекса инвестпривлекательности и в Национальном рейтинге.

«Дагестан с его уникальными возможностями всегда открыт для новых проектов», — сказал Меликов.