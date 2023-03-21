Сергей Меликов принял участие в совещании у полпреда Президента РФ в СКФО по актуальным вопросам

Сегодня, 21 марта, Глава Республики Дагестан Сергей Меликов в режиме видеоконференцсвязи принял участие в совещании у полномочного представителя Президента Российской Федерации в Северо-Кавказском федеральном округе Юрия Чайки.

Обсуждалась организация гуманитарной и технической помощи участникам специальной военной операции.

Полпред президента России напомнил руководителям регионов о личной ответственности за решение вопросов обеспечения всем необходимым бойцов на передовой.

Юрий Чайка подчеркнул важность неукоснительного выполнения социальных гарантий военнослужащих, добровольцев и членов их семей.

Отметим, Дагестан в числе лидеров по стране по объёмам оказанной гуманитарной помощи. Регион направил на передовую свыше 5000 тонн груза. Кроме того, в регионе на протяжении года функционирует созданный по инициативе Сергея Меликова социальный фонд «Все вместе», который оказывает поддержку семьям военнослужащих.

Отдельный пункт повестки – развитие военно-патриотической работы в регионах. Как было озвучено, главам субъектов СКФО необходимо усилить информационную деятельность и взаимодействие с молодежными движениями.

Юрий Чайка отметил, что к военно-патриотической работе нельзя подходить с формализмом: требуется личное общение с молодыми людьми для формирования объективного мнения по актуальным вопросам общественно-политического развития субъекта и страны в целом.