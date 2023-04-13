Сергей Меликов принял участие в совещании под руководством Николая Патрушева

В городе Нальчик под руководством Секретаря Совета Безопасности Николая Патрушева прошло совещание, с целью обсуждения дополнительных мер по обеспечению безопасности в регионах СКФО.

Главными темами обсуждения стали меры противодействия экстремизму, а также реализация антитеррористических мероприятий. Кроме того, были рассмотрены методы нейтрализации провокационных действий зарубежных спецслужб.

В работе совещания принял участие и полномочный представитель президента РФ в СКФО Юрий Чайка.

По его словам, в 2022 году были заблокированы свыше трёх тысяч информационных ресурсов. В числе других мер, в регионах округа реализуются проекты, ориентированные на патриотическое воспитание молодёжи, проводятся мероприятия по популяризации традиционной культуры народов Северного Кавказа.

В своём выступлении, Юрий Чайка отметил, что необходимо проводить работу и по информированию населения о способах противодействия вовлечения в экстремистскую деятельность и ответственности за неё.

«Только скоординированные действия позволят повысить эффективность противодействия деструктивной идеологии», — сказал Юрий Чайка.

В работе совещания в числе других принял участие Глава Республики Дагестан Сергей Меликов.