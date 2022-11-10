Сергей Меликов принял участие в совещании по вопросам создания индустриальных парков и технопарков в регионах СКФО.

Отмечалось, что ранее главы субъектов округа обратились к полномочному представителю Президента с инициативой возобновить действие ранее отмененного механизма софинансирования затрат на создание индустриальных (промышленных) парков в регионах Северного Кавказа.

В свою очередь Юрий Чайка направил в адрес Председателя Правительства РФ Михаила Мишустина обращение с просьбой рассмотреть возможность участия субъектов Северо-Кавказского федерального округа в конкурсном отборе на получение субсидий на строительство индустриальных (промышленных) парков по государственной программе РФ «Экономическое развитие и инновационная экономика».

Сергей Меликов отметил, что в Дагестане на сегодняшний день создано 7 индустриальных парков, 3 государственных и 4 частных: «Несмотря на непростую экономическую ситуацию, отмечается рост важнейших показателей деятельности таких специализированных территорий. В частности, увеличилось количество резидентов и рабочих мест: по итогам 9 месяцев текущего года это 36 единиц и около 1300 рабочих мест, соответственно», – подчеркнул Глава Дагестана. Он напомнил, что в качестве поддержки резидентов на уровне региона использовались, прежде всего, механизмы налогового стимулирования.

В рамках обсуждения участники совещания внесли ряд предложений по донастройке разработанных механизмов.

В завершение Юрий Чайка поблагодарил Правительство и Минэкономразвития РФ за оперативную проработку вопроса и призвал руководителей регионов активно использовать новые возможности во благо развития экономики территорий.