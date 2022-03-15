Глава Дагестана Сергей Меликов принял участие в совещании по вопросам обеспечения национальной безопасности на Северном Кавказе. Вел совещание Секретарь Совета Безопасности Российской Федерации Николай Патрушев.

Обсудили вопросы экономической, государственной и общественной безопасности, дополнительные меры по противодействию международным экстремистским и террористическим организациям.

В частности, даны поручения, связанные с повышением контроля за антитеррористической защищенностью критически важных и потенциально опасных инфраструктурных объектов, а также мест массового пребывания людей.

Кроме того, участники совещания затронули актуальные вопросы обеспечения национальной безопасности в условиях проведения специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины, обострения международно-политической ситуации, а также роста экономического и политического давления на Россию.

Одним из них является низкий уровень готовности защитных сооружений гражданской обороны. В настоящее время из 2400 убежищ и противорадиационных укрытий 36 процентов полностью готовы к приему укрываемых.

Также вызывает озабоченность низкий уровень готовности систем оповещения населения об угрозах возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций, а также организации эвакуации и рассредоточения населения из опасных зон.

По итогам совещания даны соответствующие поручения.