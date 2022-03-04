Сергей Меликов принял участие в совещании о социально-экономическом развитии регионов СКФО

Глава Дагестана Сергей Меликов принял участие в совещании по вопросам социально-экономической ситуации в республиках СКФО. Вел совещание заместитель Председателя Правительства РФ Александр Новак. Видео-конференция прошла с участием полномочного представителя Президента Российской Федерации в Северо-Кавказском федеральном округе Юрия Чайки, глав субъектов Северного Кавказа и руководителей отраслевых федеральных министерств. Обсуждали меры по укреплению экономик региона на фоне ограничений внешних рынков.

Открывая совещание, заместитель Председателя Правительства РФ отметил: «Страна сталкивается с новыми вызовами – санкциями, направленными на банковскую систему, систему поддержки экспорта, транспортную отрасль, ограничения на импорт технологий. Правительство принимает ряд последовательных мер. Создана Правительственная комиссия по повышению устойчивости российской экономики в условиях санкций, функционирующая в режиме реального времени. На уровне министерств в круглосуточном режиме работают штабы, готовятся предложения по поддержке профильных направлений», – сказал Александр Новак.

Как подчеркнул вице-премьер, благодаря организации оперативных штабов под руководством глав регионов Правительство РФ получит возможность в режиме реального времени отслеживать текущую ситуацию во всех отраслях экономики регионов СКФО.

Юрий Чайка подчеркнул необходимость наметить план повышения устойчивости развития экономики Северного Кавказа, чтобы вместе, используя доступные инструменты и накопленные ресурсы, справиться со стоящими перед Россией вызовами.