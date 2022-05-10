Сергей Меликов принял участие в шествии «Бессмертного полка» в Махачкале

9 мая Глава Дагестана Сергей Меликов принял участие в шествии «Бессмертного полка». Колонна, в составе которой было около 28 тысяч дагестанцев, начала свой путь с центральной площади столицы и направилась к Родопскому бульвару, где на летней площадке Дагестанской государственной филармонии для участников акции был организован праздничный концерт «С песней к Победе». В целом по республике Бессмертный полк объединил 135 тысяч человек.

Возглавил шествие в Махачкале Сергей Меликов с портретом дедушки – Нур-Магомеда Баловича Меликова, который, как и тысячи других дагестанцев, внес свой неоценимый вклад в Великую Победу.

«Я горжусь своим дедушкой. До войны он был обычным гражданским, проживавшим в Сулейман-Стальском районе. С началом войны дед был призван в формировавшуюся в Дагестане 345-ю стрелковую дивизию. Уже в наши дни эта дивизия в полном составе участвовала в Крымской оборонительной операции и стояла до конца, обеспечив эвакуацию боеспособных частей с территории полуострова. Дедушка, будучи интендантом, принимал непосредственное участие в боевых действиях, обороняя Севастополь», – поделился семейной историей глава региона.

Получив тяжелое ранение, Нур-Магомед Меликов летом 1942 года одним из последних кораблей, перевозившим раненых, был эвакуирован в Кисловодск. После захвата врагами города он числился пропавшим без вести. Предположительно, Нур-Магомед Меликов захоронен в одной из братских могил Кисловодска.

«Мы всегда возлагаем там цветы, вспоминая его и тех, кто вместе с ним совершил подвиг, от которого зависела судьба нашей страны. У нас много таких безымянных героев, которых мы тоже должны чтить. И одним из них является мой дед. В нашей семье много тех, кто причастен к войне – вернувшихся и не вернувшихся с нее. Наверное, они все, и прежде всего, мой дедушка, повлияли на ту военную династию, которая у нас образовалась: на выбор профессии моего отца, моего старшего брата – генерала, мой выбор и наших детей. Один из них сегодня выполняет задачи в составе группировки на территории Украины. Мы всей семьей желаем ему удачи, благополучия, здоровья, мужества и, конечно же, ждем его домой!», – продолжил Сергей Меликов.

Комментируя праздничные мероприятия, Глава Дагестана провел параллель между сегодняшней ситуацией и событиями минувших лет. Сергей Меликов напомнил об огромных потерях в Великой Отечественной войне.

«Сегодня очень важно понимание того, что всю тяжесть этой войны и радость Победы вынес на своих плечах наш советский народ – люди разных национальностей и конфессий. Все они плечом к плечу сражались с чумой XX века. К сожалению, сегодня нам приходится снова бороться с этим. Мы обязаны это делать, чтобы не повторить исторической трагедии и не уронить историческую память. День Победы сегодня действительно олицетворяет решимость всех нас противостоять всеобщему злу, которое может расколоть не только наше общество, но и весь мир. «Бессмертный полк – это то, что объединяет людей в решимости противостоять злу», — отметил Меликов.