Сергей Меликов принял участие в республиканской конференции по земельно-имущественным отношениям

Сергей Меликов принял участие в республиканской конференции «Совершенствование государственного управления в сфере земельно-имущественных отношений».

В обсуждении вопросов земельного права, эффективного использования земель сельскохозяйственного назначения, предоставления земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности, кадастровой и арендной стоимости участков и других тем приняли участие представители Правительства Республики Дагестан, Народного собрания РД, общественные деятели, эксперты и ученые.

Сергей Меликов заявил, что решение повысить статус министра, отвечающего за этот участок работы, до уровня вице-премьера, было продиктовано уровнем задач, которые предстоит решать в сфере земельно-имущественных отношений.

Глава Дагестана подчеркнул, что должна быть выстроена целостная система взаимодействия в сфере управления земельными ресурсами, нужно обеспечить постоянный мониторинг их использования.