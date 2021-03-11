Сергей Меликов принял участие в работе НПФ «Медицина Дагестана: вызовы и решения»

Сергей Меликов принял участие в пленарном заседании «Национальный проект «Здравоохранение» научно-практического форума «Медицина Дагестана: вызовы и решения». Форум начал свою работу 10 марта в Доме Дружбы города Махачкалы. В программу мероприятия входят семнадцать секций и три круглых стола, будет представлено около ста докладов.

В рамках выступления Сергей Меликов отметил, что в число основных задач развития здравоохранения входит внедрение новых технологий и цифровизация медицинской сферы. Данный фактор, по словам врио Главы республики, помимо материальной составляющей имеет и репутационные задачи. Указание активизировать работу в данном направлении дано врио министра цифрового развития РД Сергею Снегирёву.

В числе других тем Сергей Меликов остановил внимание на ситуации с лечением сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний, отметив, что в данном секторе будут проведены масштабные закупки медицинского оборудования и техники. Данный форум продолжит свою работу до 11 марта. По итогам мероприятия будет разработана резолюция развития здравоохранения Дагестана на ближайшие годы.