Сергей Меликов принял участие в пленарном заседании XX Съезда «Единой России»

Сергей Меликов после пленарного заседания Съезда «Единой России» рассказал журналистам о выстраивании связи с жителями республики в рамках партийной деятельности.

«Безусловно, важность этого принципа определяется самой жизнью. Руководить субъектом или же любым направлением деятельности без понимания оценки этого руководства достаточно сложно, тем более в таком регионе, как Дагестан. На мой взгляд, на определенном этапе прямая связь между гражданами и аппаратом руководства была несколько отдалена. В этом отношении важно понимать, чего желают люди, какие у них намерения, какие проблемы. Именно к этому нас призывает глава государства: отражать в своей работе задачи, которые должны быть направлены на повышение благосостояния людей. Нет особой разницы, как этот принцип используется — в обычной работе, в административной или партийной деятельности. Здесь важно, чтобы был достигнут конечный результат. Это, повторюсь, благосостояние граждан», — отметил Меликов.

Секретарь регионального отделения Партии говорил о том, насколько важно обновление рядов партии. В новый состав войдет много молодых инициативных людей, которые уже принесли обществу много пользы. Меликов отметил, что обновление это «навеяно временем».

Глава региона добавил, что ожидает от Съезда конструктива, правильных решений и стабильности как внутри партии, так и в период проведения выборной кампании и самих выборов, которые состоятся в сентябре.

Президент Владимир Путин в своем выступлении на Съезде отметил, что в программе Партии будет уделено внимание совершенствованию образования, повышению доступности детских садов, обновлению парка школьных автобусов. Специальный раздел будет посвящен экологии. Кроме того, в программу войдут вопросы поддержки социально уязвимых категорий граждан и инвалидов. Эти направления обозначены в качестве основных.

Затем делегаты Съезда утвердили список кандидатов от «Единой России» на выборах в Госдуму.

В список от Дагестана вошли:

Нурбаганд Нурбагандов, Сайгидпаша Умаханов, Хизри Абакаров, Артем Бичаев, Бийсултан Хамзаев, Мамед Абасов, Кубатай Масуев, Елена Павлюченко.