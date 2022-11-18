Сергей Меликов принял участие в пленарном заседании Российско-Азербайджанского межрегионального форума

Сегодня, 17 ноября, глава Дагестана Сергей Меликов в составе российской правительственной делегации под руководством премьер-министра РФ Михаила Мишустина с рабочим визитом посетил Баку, где принял участие в пленарном заседании Российско-Азербайджанского межрегионального форума.‏

В рамках официальной церемонии открытия с приветствием к участникам мероприятия обратились Председатель Правительства России Михаил Мишустин и Премьер-министр Азербайджана Али Идаят оглы Асадов. Главные темы форума – сотрудничество в экономической, транспортной, аграрно-промышленной, гуманитарной сферах, в области малого и среднего бизнеса, взаимного инвестирования и образования. В частности, речь шла о совместных с Азербайджаном проектах по развитию яхтенного и круизного туризма на Каспии.

О заинтересованности в этом сообщил глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников, выступая на пленарном заседании. «Мы со своей стороны особое внимание сейчас уделяем развитию туризма на Северном Кавказе. И здесь у нас точка роста – Дагестан, создание здесь Каспийского прибрежного кластера. Учитывая большой путь, который прошла Республика Азербайджан, мы можем формировать совместные проекты по развитию круизного, яхтенного туризма на Каспии. Это уникальная возможность, которую мы должны использовать», – сказал министр.

Отметим, Азербайджан традиционно является основным торговым партнером Дагестана: объемы торговли ежегодно составляют не менее 30 % внешнеторгового оборота республики.