Сергей Меликов принял участие в пленарном заседании региональной конференции «Комплексное развитие территорий в Республике Дагестан»

4 марта в Махачкале на базе Дагестанского государственного университета народного хозяйства начала свою работу региональная конференция «Комплексное развитие территории в Республике Дагестан». В пленарном заседании конференции принял участие Сергей Меликов. Глава Республики Дагестан отметил, что данная конференция даст возможность определиться с точками развития, которые придадут республике перспективный статус. Первоначальным, по мнению Сергея Меликова, здесь должно стать решение вопросов строительной отрасли. Среди других отраслей в Республике Дагестан строительство остаётся одной из самых динамичных отраслей, однако здесь сохраняется ряд проблем: хаотичная застройка, отсутствие разрешительной документации и другое. В отдельное направление Сергей Меликов выделил необходимость цифровизации отрасли, и уделил внимание направлению реновации, как способу решения вопроса с аварийным жилым фондом. «Мы будем решать имеющиеся земельные вопросы», — заключил Сергей Меликов.

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