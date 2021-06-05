Сергей Меликов принял участие в пленарном заседании ПМЭФ-2021

Президент Владимир Путин принял участие в пленарном заседании «ПМЭФ-2021». В заседании принял участие и врио Главы Дагестана Сергей Меликов.

По видеосвязи к конференции подключились Эмир Катара Тамим Бен Хамад Аль Тани, Федеральный канцлер Австрии Себастиан Курц и главы других государств.

Владимир Путин отметил, что проведение форума — знак того, что партнерские связи между государствами укрепляются, растет доверие.

«Мы рады, что после столь долгого вынужденного перерыва именно у нас, в России, проходит первое крупное международное деловое мероприятие, в рамках которого представители глобального бизнес-сообщества могут общаться друг с другом не только с помощью современных телекоммуникаций, но и непосредственно, что называется, вживую. При этом мы, конечно же, постарались сделать всё, чтобы обеспечить безопасность участников с учётом самых строгих санитарных требований», –отметил Владимир Путин.

Президент рассказал о важности всеобщей вакцинации и о роли в этом российского препарата «Спутник — V».

Владимир Путин констатировал, что остались и проблемы: безработица увеличилась, и реальные доходы припали – мы всё это знаем. Но не произошло ничего такого, что бы мы могли констатировать или могли назвать какой-то катастрофой, что в принципе в таких условиях, в которых мы жили, было вполне возможно. Мы всего этого избежали».

По мнению Владимира Путина, Правительству России следует усилить программы содействия занятости в тех регионах, где безработица пока ещё высока. При этом нужно действовать адресно, предлагать решения, которые учитывают специфику каждого конкретного субъекта РФ.

Президент поручил в масштабах всей страны в ближайшее время запустить постоянно действующую программу поддержки молодёжной занятости, включая меры содействия молодёжному предпринимательству. Руководство страны будет системно помогать регионам в улучшении деловой среды, заверил он.

«Прошу полпредов Президента в федеральных округах наращивать активную работу в этом направлении. Кроме того, прошу Правительство сделать особый акцент на поддержке тех субъектов Федерации, где пока есть проблемы с привлечением инвестиций. Нужно помочь им внедрить лучшие управленческие практики, поднять уровень и качество работы с инвесторами», – отметил глава государства.

К 2024 году в России повсеместно будут действовать комфортные условия для капиталовложений прозрачные, предсказуемые и комфортные режимы: «Каждый регион должен предложить понятный, исчерпывающий алгоритм действий, который позволит инвестору без потери времени, других издержек максимально эффективно и быстро пройти путь от бизнес-идеи до открытия нового производства или сдачи построенного объекта в эксплуатацию».

В стране не должно быть так называемых неперспективных регионов, оказавшихся в стороне от экономического роста, поскольку инвестиционный, экономический потенциал есть у каждого субъекта РФ, подчеркнул Владимир Путин.