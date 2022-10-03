Сергей Меликов принял участие в парламентских слушаниях по проекту бюджета

Глава Дагестана Сергей Меликов принял участие в парламентских слушаниях по проекту федерального бюджета на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов.

Парламентские слушания, на которых были рассмотрены основные параметры проекта, провела Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. Правительством РФ, Министерством финансов России проделана большая работа по подготовке проекта бюджета. Теперь эстафета бюджетного процесса переходит к парламентариям, которые подойдут к рассмотрению бюджета с максимальной ответственностью, учитывая, что в сегодняшних условиях граждане ждут от государства, в первую очередь, поддержки, стабильности, эффективных и понятных решений, заявила Валентина Матвиенко.

Подготовка нынешнего бюджета проходит в условиях жесточайшего давления на Россию со стороны коллективного Запада, но, несмотря на это, общими усилиями удалось сохранить социально-экономическую устойчивость, стабильность, сказала глава верхней палаты.

Говоря о том, что уделяется приоритетное внимание состоянию бюджетов субъектов Федерации, глава СОвета Федерации добавила: «За последнее время для поддержки регионов сделано очень много. Это, в частности, и механизмы реструктуризации долгов, и инфраструктурные бюджетные кредиты. Таких кредитов уже распределено на сумму в один триллион рублей. С использованием этих средств регионы должны до 2025 года реализовать почти тысячу проектов по строительству и модернизации дорожной и инженерной инфраструктуры, социальных объектов».

В обсуждении проекта бюджета также приняли участие представители законодательных и исполнительных органов государственной власти субъектов РФ, научного и экспертного сообщества.