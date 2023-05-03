Сергей Меликов принял участие в открытии первой Кавказской инвестиционной выставки

3 мая в городе Минеральные Воды состоялось официальное открытие первой Кавказской инвестиционной выставки. В мероприятии принял участие и Сергей Меликов.

Деловую часть программы торжественно открыл Вице-премьер России Александр Новак.

«Здесь присутствуют главы регионов, представители бизнеса. Выставка вызвала очень огромный интерес и, я уверен, что она станет очередным импульсом для дальнейшего развития СКФО», — сказал Новак.

По словам вице-премьера, участниками выставки стали более трёх тысяч компаний.