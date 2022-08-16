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Сергей Меликов принял участие в открытии международного военно-технического форума «Армия-2022»

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Сергей Меликов принял участие в открытии международного военно-технического форума «Армия-2022» и VIII Международных Армейских игр. Торжественная церемония прошла в подмосковном парке «Патриот».

Президент России Владимир Путин, обращаясь к участникам мероприятия, среди которых – делегации оборонных ведомств, представители оборонно-промышленного комплекса, военные специалисты и эксперты из многих стран мира, пожелал всем успешной работы, а посетителям – ярких и запоминающихся впечатлений.

По словам российского лидера, за прошедшие годы форум убедительно доказал свою востребованность, прочно занял место среди крупнейших мировых выставок военной продукции.

«Наш народ гордится своей армией и флотом, профессионализмом и мужеством своих защитников. Во все времена они надёжно стояли на страже суверенитета и безопасности Родины, несли свободу другим народам.

Хочу ещё раз поблагодарить российских оружейников за оснащение армии и флота современным оружием, которое сегодня работает на победу, на технологическое и индустриальное развитие всей страны, всей России.

Мы высоко ценим то, что у нашей страны много союзников, партнёров, единомышленников на разных континентах. Мы намерены активно развивать кооперационные связи для создания новых образцов вооружения и техники, работать вместе на справедливых, равноправных условиях. Убеждён: развивая широкое военно-техническое сотрудничество, объединяя наши усилия и потенциалы, мы сможем обеспечить надёжную безопасность и стабильность и наших стран, и мира в целом», – сказал Президент России, открывая форум.

В этом году здесь представлено около 30 тысяч образцов современного оружия и военной техники: технологии искусственного интеллекта, системы управления и средства разведки, включая «беспилотники», тяжёлые робототехнические комплексы, безэкипажные боевые машины, многоцелевые самонаводящиеся ракеты, противодесантные мины и многие другие новшества, часть из которых не имеют мировых аналогов.

VIII Международные армейские игры проходят с 13 по 27 августа на территории 12 стран. В рамках Игр военнослужащие из 34 государств встретятся на полях соревнований, чтобы выявить лучших в мастерстве на индивидуальном и командном уровнях.

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