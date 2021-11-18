Сергей Меликов принял участие в обсуждении Стратегии строительной отрасли и ЖКХ до 2030 года

Сергей Меликов принял участие в семинаре-совещании по вопросу рассмотрения «Стратегии строительной отрасли и жилищно-коммунального хозяйства до 2030 года».

Участники семинара обсудили вопросы снижения административных барьеров и сокращения инвестиционно-строительного цикла, а также перехода на цифровизацию отрасли. Помимо этого, на семинаре говорили о достижении показателей по вводу жилья, развитии индивидуального жилищного строительства и вовлечении в оборот земельных участков.

Особое внимание участники семинара уделили проблемам в развитии ЖКХ и путям их решения. Речь шла в том числе о модернизации коммунальной инфраструктуры и возможностях привлечения частных инвестиций, сокращении углеродного следа при оказании услуг ЖКХ, создании комфортной городской среды и других мерах по обеспечению повышения комфорта, качества и уровня жизни граждан.

Марат Хуснуллин подчеркнул важность рассмотрения темы развития строительства в увязке с развитием ЖКХ. «Мы абсолютно убеждены в том, что, если мы сегодня не приведем в порядок ЖКХ, у нас не получится решить вопросы строительства», – сказал он.

Также в ходе семинара обсуждались вопросы создания Единой опорной транспортной сети, развития общественного транспорта и парковочных пространств.

Семинар впервые прошёл в формате обучающего тематического семинара-совещания впервые прошел в Москве в июне этого года. Тогда регионы дали свои комментарии к проекту Стратегии строительной отрасли, и они были учтены в новой редакции документа как единые решения для пространственного развития страны, эффективно применимые к каждому отдельно взятому субъекту.