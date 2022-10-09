Сергей Меликов принял участие в международном форуме благотворительных фондов

8 октября Сергей Меликов посетил IV Международный благотворительный форум «Солнечный берег. НКО. Перезагрузка».

Выступая перед участниками мероприятия он отметил важную роль фондов в обществе сегодня: их содействие было неоценимо сначала в период пандемии, а сегодня — в момент проведения СВО — они также продолжают помогать, направляя гуманитарные грузы, которые крайне необходимы.

«Мы находимся в такой ситуации, когда быть порознь друг от друга нельзя. Давайте вместе выстраивать систему взаимодействия власти и НКО», — обратился глава Дагестана к участникам-фондам в заключение.