Сергей Меликов принял участие в мероприятии ко Дню защиты детей на Анжи-Арене

Сегодня, 1 июня, руководитель Республики Дагестан Сергей Меликов принял участие в масштабном мероприятии ко Дню защиты детей на территории спортивно-развлекательного комплекса «Анжи-Арена».

Здесь для юных дагестанцев организовали множество развлечений, в том числе аттракционы, батутный центр, «Динопарк», шоу мыльных пузырей и аквагрим. В спортивной зоне, разделенной на пять секций, дети смогли сыграть в футбол, баскетбол, настольный теннис, армрестлинг и перетягивание каната. Игроки «Динамо» (г. Махачкала) провели мастер-классы для гостей спортивной секции.

На различных площадках детей ждали мастер-классы по изготовлению изделий народных художественных промыслов. Для посетителей также были организованы экскурсия по территории стадиона «Анжи-Арена» и конкурс рисунков на асфальте.

Глава республики обошел площадки и пообщался с посетителями.

Праздник продолжится до позднего вечера.

Напомним, ко Дню защиты детей в республике были запланированы более 300 мероприятий с охватом более 450 тысяч юных дагестанцев.

В городах и районах республики прошли в том числе 98 праздничных программ, концертов и детских фестивалей, 42 развлекательных мероприятия, в том числе на игровых площадках, с мыльными шоу, аниматорами, мастер-классами, 25 конкурсов детских рисунков и многое другое.

По поручению главы Дагестана, особое внимание было уделено детям участников СВО, детям из малоимущих и многодетных семей, с ограниченными возможностями здоровья, проживающим в детских домах, школах-интернатах, социально-реабилитационных центрах.