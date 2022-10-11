Сергей Меликов принял участие в Координационном совещании под руководством Юрия Чайки

Полномочный представитель Президента Российской Федерации в Северо-Кавказском федеральном округе Юрий Чайка провел заседание Координационного совещания по вопросам безопасности, противодействия коррупции и обеспечения правопорядка. В нём в режиме видеоконференцсвязи принял участие глава Дагестана Сергей Меликов.

Говорили о ходе реализации основ государственной пограничной политики Российской Федерации в приграничных субъектах округа, а также организацией деятельности правоохранительных органов и органов исполнительной власти по противодействию диверсионно-террористической и экстремистской деятельности на территории СКФО.

Юрий Чайка отметил важность тем, вынесенных в повестку дня. Обеспечение безопасности в пограничной сфере остается одним из ключевых государственных приоритетов.

Как прозвучало, с учетом санкционного давления недружественных стран в сфере внешнеэкономической деятельности в разы увеличилась нагрузка на пункты пропуска Северо-Кавказского региона.

По словам полпреда, особое внимание необходимо уделить мерам по совершенствованию деятельности автомобильных пунктов пропуска, в первую очередь «Верхний Ларс» и «Яраг-Казмаляр», созданию необходимых условий для организации полноценной работы морского пункта пропуска «Махачкала», железнодорожного пункта пропуска «Дербент» (Самур).

По итогам рассмотрения второго вопроса повестки Юрий Чайка подчеркнул, что только скоординированные действия органов власти и правопорядка позволят повысить эффективность работы в области противодействия террористическим и экстремистским проявлениям в округе.

Полномочным представителем Президента Российской Федерации в СКФО даны конкретные поручения.