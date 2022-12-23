Политика

Сергей Меликов принял участие в Координационном совещании по вопросам безопасности под руководством Юрия Чайки

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‎Сергей Меликов принял участие в заседании Координационного совещания по вопросам безопасности, противодействия коррупции и обеспечения правопорядка. Оно прошло под руководством полномочного представителя Президента Российской Федерации в Северо-Кавказском федеральном округе Юрия Чайки.

Говорили о защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, охраны общественного порядка и объектов критической инфраструктуры, а также участия регионов в удовлетворении потребностей Вооруженных Сил Российской Федерации.

Обсуждались также дополнительные организационные и правовые меры, направленные на нейтрализацию антироссийской деятельности зарубежных неправительственных организаций на территории СКФО.

По итогам совещания Юрий Чайка дал конкретные поручения.

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