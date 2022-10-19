Сергей Меликов принял участие в конференции «Цифровой Дагестан»

Сергей Меликов принял участие в Региональной конференции «Цифровой Дагестан». Глава республики выступил на пленарной сессии «Цифровое будущее региона.

Глава республики отметил, что цифровизация всех важных отраслей развития республики способствует достижению целей, заявленных в национальной программе «Цифровая экономика» и в других федеральных проектах.

«Сегодня в республике нужны и цифровой учет земель, который облегчит привлечение инвесторов в регион и в целом качественно изменит использование земельных участков; и цифровое здравоохранение, когда врачи пользуются единой цифровой историей и картой пациента со всеми исследованиями; и цифровая образовательная среда, позволяющая учителям и школьникам вести единую историю успеваемости; цифровое строительство, которое позволяет применять практику пространственных данных, моделирование объектов капитального строительства; цифровая транспортная инфраструктура, направленная на создание безопасных дорог», — подчеркнул руководитель республики.

Директор Департамента цифровой трансформации и больших данных Министерства просвещения России Андрей Горобец проинформировал о тенденциях в образовательной среде. Высоко оценивая профильную работу в Дагестане, Андрей Горобец отметил выход региона в пятёрку лидеров по отчетности и достижению результатов. «Цифровизация помогает выполнить основную задачу образования – равные возможности для каждого. Важно, чтобы в тесном взаимодействии всех ответственных структур создавалась уникальная, единая цифровая платформа», — отметил выступающий. Работа конференции продолжилась в рамках рабочих сессий, посвященных ключевым проектам в государственном управлении, реализации Стратегии цифровой трансформации в Республике Дагестан и информационной безопасности.