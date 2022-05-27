Сергей Меликов принял участие в информационно-просветительской акции «Онкопатруль»

В Махачкале подвели итоги работы в Дагестане участников Всероссийского движения «Онкопатруль» под руководством главного онколога Минздрава России Андрея Каприна. Участников и гостей мероприятия поприветствовал Глава Республики Дагестан Сергей Меликов.

В своем выступлении он отметил, что онкологические болезни в России ежегодно уносят почти 300 тысяч жизней, а число заболевших за год приближается к 600 тысячам человек. Злокачественные опухоли, новообразования занимают среди причин смерти второе место, уступая только заболеваниям сердечно-сосудистой системы.

«Президентом В.В. Путиным, Правительством России уделяется большое внимание этим вопросам. В рамках национального проекта «Здравоохранение» определен такой целевой показатель как «снижение смертности от онкологии».

И республика активно работает в этом направлении. Помимо прочего, реализуется республиканская программа «Борьба с онкологическими заболеваниями», в рамках которой в 2022 году выделено более четырех млрд рублей», — подчеркнул глава региона.

По словам Меликова, в республике большое значение придается проведению массовых профилактических осмотров с использованием современных методов ранней диагностики. Расширяется перечень методов и схем лечения злокачественных новообразований, в том числе высокотехнологичных, дорогостоящих методов, дальнейшее развитие в республике получает медицинская реабилитация онкологических больных после противоопухолевой терапии. С 2020 года врачей начали премировать за каждый впервые выявленный случай рака.

Как подчеркнул глава Дагестана, для преодоления существующих проблем необходимо взаимодействие власти и общества, пациентов и врачей, организаторов здравоохранения и фармацевтов, средств массовой информации и учреждений культуры. Было отмено, что именно такие цели преследует всероссийский проект «Онкопатруль», который реализуется в ряде регионов страны и недавно пришел в Дагестан.

Затем глава Дагестана Сергей Меликов вручил награды организаторам информационно-просветительской акции «ОНКОПАТРУЛЬ» — представителям ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр радиологии» Министерства здравоохранения Российской Федерации.

Участники Всероссийского движения «Онкопатруль» в течение пяти дней проводили в Дагестане медицинские обследования, обучающие семинары, мастер-классы, встречи со студентами, показательные операции по онкомаммологии и онкогинекологии. В числе обследованных дагестанцев почти 800 работников завода «Дагдизель», которые прошли диагностику и получили квалифицированную консультацию.