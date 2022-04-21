Сергей Меликов принял участие в 51-ом Республиканском слёте ТОКС и акции «Вахта Памяти»

Сергей Меликов принял участие в пятьдесят первом Республиканском слёте ТОКС и патриотической акции «Вахта Памяти». Данные мероприятия посвящены празднованию 77 годовщине Победы в Великой Отечественной войне. В обращении к гостям митинга, Сергей Меликов отметил, что многие годы всероссийское поисковое движение объединяет в своих рядах тысячи неравнодушных к судьбе страны людей.

Глава Дагестана также подчеркнул большой вклад движения в патриотическое воспитание молодёжи и установление исторической справедливости. «Вы собираете воедино страницы истории целых семей, наполняете общую историю нашего народа конкретными, и, что очень важно, правдивыми фактами. Это благородная и очень важная работа», — сказал Глава Республики Дагестан.

После официальной части Сергей Меликов побеседовал с воспитанниками образовательных учреждений Дагестана, выполняющими поисковые работы.