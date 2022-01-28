Сергей Меликов сообщил о необходимости реформирования системы управления строительной отрасли

27 января Сергей Меликов провел совещание, где озвучил итоги прошлого года по строительному комплексу Дагестана, а также наметил траекторию развития на грядущие годы.

Начал глава с оценки работы республики в данном направлении, с озвучивания количества домов, введённых в эксплуатацию с нарушениями. Всего их 457, что создаёт дополнительные препятствия для инфраструктуры ЖКХ.

Среди остальных актуальных и острых проблем строительства Дагестана также были озвучены связанные с незаконным строительством, низким уровнем строительства соцобъектов, падением спроса на недвижимость, теневой экономикой отрасли, необладание мелкими строительными компаниями, качественными профильными кадрами (инженеры, проектировщики) и др.

По итогам 2021 года в республике введено в эксплуатацию 950 000 кв.м. жилья. Поставлена задача до 2030 года ввести больше 14 млн кв.м жилого фонда. Из данного объёма 3,5 млн кв.м — до 2026 года.

По мнению главы Дагестана для реализации данной задачи необходимо реформирование управления отрасли: предстоит переход к консолидации полномочий и чёткому разграничению полномочий.