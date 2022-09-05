Сергей Меликов принимает участие в Восточном экономическом форуме

Сергей Меликов принимает участие в работе Восточного экономического форума во Владивостоке. Сегодня глава республики принял участие в семинаре-совещании по подготовке заседания Госсовета, которое состоится 6 сентября в рамках ВЭФ с участием Президента РФ Владимира Путина. Заседание будет посвящено вопросам развития национальной туристической индустрии в современных условиях.

Один из круглых столов семинара, посвященный мастер-планированию и инфраструктуре, проводит глава Дагестана.

7 сентября Сергей Меликов примет участие в пленарной сессии.

Восточный экономический форум (ВЭФ) — одна из крупнейших российских международных площадок, которая проходит с 2015 года на острове Русский во Владивостоке.