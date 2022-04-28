Сергей Меликов принимает участие в Республиканском семинар-совещании «Модернизация здравоохранения и развитие медицины в Республике Дагестан»

Глава республики отметил пользу формата расширенных обсуждений социально-экономического развития республики.

«Руководители органов власти, главы муниципалитетов получают здесь обратную связь, рассматривают различные пути развития отраслей исходя из складывающейся на местах обстановки», — сказал руководитель региона.

Напомним, это уже третье мероприятие в серии обучающих семинаров, на которых расширенным составом, с привлечением экспертов обсуждаются наиболее актуальные для республики проблемы. Полученные предложения утверждаются в виде документа для последующей реализации.

Особое внимание Глава Дагестана уделил развитию первичного звена системы здравоохранения.



На сегодняшний день 7 % зданий медицинских организаций находятся в аварийном состоянии, 41 % – размещены в приспособленных помещениях, 6,7 % — в арендованных помещениях.

Какие меры принимаются:

На строительство текущих 54 объектов (51 ФАП, 1 врачебный амбулаторий и 2 поликлиники) предусмотрено 566,8 млн руб.

К настоящему времени создано 18 ФАП и 1 врачебный амбулаторий. Ещё 33 ФАП на разной стадии готовности.

Создание 2 поликлиник на основе модульных конструкций планируется завершить в этом году.