Экономика

Сергей Меликов принимает участие в круглом столе «Развитие транспортно-логистического комплекса и трансграничное сотрудничество» на КИВ

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Обсуждаются в том числе: актуальные вопросы и меры поддержки в сфере таможни и транспорта;
создание сети транспортно-логистических комплексов;
современные технологии как инструмент повышения безопасности движения по автомобильным дорогам Северного Кавказа; реализация инфраструктурных проектов в горной местности, основные проблемы и методы их решения.

Напомним, развитие международного транспортного коридора «Север-Юг», который проходит через Дагестан, определено приоритетом в торгово-экономическом развитии страны. Ранее Сергей Меликов отмечал важность этого вопроса для республики.

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