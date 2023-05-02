Сергей Меликов принимает участие в круглом столе «Развитие транспортно-логистического комплекса и трансграничное сотрудничество» на КИВ

Обсуждаются в том числе: актуальные вопросы и меры поддержки в сфере таможни и транспорта;

создание сети транспортно-логистических комплексов;

современные технологии как инструмент повышения безопасности движения по автомобильным дорогам Северного Кавказа; реализация инфраструктурных проектов в горной местности, основные проблемы и методы их решения.

Напомним, развитие международного транспортного коридора «Север-Юг», который проходит через Дагестан, определено приоритетом в торгово-экономическом развитии страны. Ранее Сергей Меликов отмечал важность этого вопроса для республики.