В современных условиях развитие коридора «Север – Юг» приобретает все более важное значение. МТК – это не только железнодорожные и водные пути, но и автомобильные дороги. За 2022 год объемы перевозок грузов автотранспортом по автодорогам, входящим в МТК, возросли в 2,5 раза. Автомобильный транспорт является важной составной частью мультимодальных перевозок: в настоящее время до 80% от общего объема грузов по МТК доставляется по автодорогам.

Среди спикеров – специальный представитель Президента Российской Федерации по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов, помощник Президента Российской Федерации Игорь Левитин, председатель комитета Государственной Думы ФС РФ по транспорту и строительству Евгений Москвичев.

Напомним, международный транспортный коридор проходит через Дагестан. Он может связывать Россию с Ираном, Индией, Китаем, другими странами Азии, Ближнего Востока. В рамках круглого стола отдельное внимание уделяется работе пунктов пропуска «Яраг-Казмаляр» и «Ново-Филя», находящихся на российско-азербайджанской границе, и строительству обходных дорог вокруг крупных городов Республики Дагестан.