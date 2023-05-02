Сергей Меликов принимает участие в Кавказской инвестиционной выставке

Дагестанская делегация во главе с руководителем региона Сергеем Меликовым принимает участие в первой Кавказской инвестиционной выставке, которая начала свою работу сегодня в Минеральных Водах.

Деловая программа включает в себя серию круглых столов, дискуссий и встреч, посвящённых вопросам инфраструктуры, агропромышленного комплекса, туристической и логистической отраслей, ЖКХ и энергетики.

Замысел выставки – презентовать инвестиционные проекты, возможности регионов Северо-Кавказского федерального округа и выработать новые направления развития экономики субъектов.

Темы для обсуждения распределены по 6 направлениям: агропромышленный комплекс, туризм, транспорт и логистика, промышленность, ЖКХ и энергетика, развитие кадрового и предпринимательского потенциала.

Все эти темы, по словам главы региона, для Дагестана очень актуальны, и республика примет активное участие в обсуждении каждой из них.

У главы Дагестана на полях форума запланирован ряд встреч с руководством федеральных органов власти и крупных корпораций.

Ожидается подписание двухсторонних соглашений, в том числе с «Росагролизингом», «Промсвязьбанком», Юго-Западным банком Сбербанка.

Одним из ключевых событий станет заседание Правительственной комиссии по социально-экономическому развитию СКФО, которое пройдёт под председательством премьер-министра страны Михаила Мишустина.