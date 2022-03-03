Политика

Сергей Меликов примет участие в региональной конференции «Комплексное развитие территорий в Республике Дагестан»

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На 4 марта 2022 года запланировано проведение региональной конференции «Комплексное развитие территории в Республике Дагестан», которая проводится в целях решения задач, закреплённых в нацпроекте «Жильё и городская среда», а также для устранения проблем, которые препятствуют согласованному и комплексному развитию застроенных территорий. В работе конференции, которая состоится на базе Дагестанского государственного университета народного хозяйства, примет участие и Сергей Меликов. Запланировано участие Главы Республики Дагестан в открытии пленарного заседания по обсуждению тенденций и проблем развития ЖКХ и строительной отрасли.

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