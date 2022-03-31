Сергей Меликов: придётся серьёзно корректировать Стратегию социально-экономического развития

Сергей Меликов, выступая перед парламентом Дагестана по результатам деятельности за 2021 год, отметил, что стремительные изменения экономики республики, происходящие вследствие внешнеполитической ситуации, требуют серьёзных корректив, которые коснутся программы социально-экономического развития республики «Стратегия-2030». Однако корректировать придётся госпрограммы и проекты, которые намечены на среднесрочную перспективу и текущие проекты.

Корректировки коснутся также и модели экономразвития Дагестана, разработанной под руководством Минэкономразвития РФ.